Госканал Russia Today выплатит сотрудникам, которые привились от коронавируса, по 57,5 тысяч рублей

Об этом написала в своем телеграм-канале главный редактор Маргарита Симоньян. Деньги получат только те, кто вакцинируется до 10 июля. Тем, у кого пока сохраняются антитела после перенесенной болезни, этот срок продлят. Платить обещают из самостоятельно заработанных средств. Сколько сотрудников ориентировочно претендуют на выплату, как и размер штата, канал не раскрывает.

В прошлом году RT получила из бюджета совокупно почти 30 млрд рублей.