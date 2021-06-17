Четыре человека погибли в ДТП в Рязанской области

Авария произошла в Скопинском районе на трассе «Каспий» около 6 вечера – легковушка ВАЗ не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком, погибли ее водитель и все три пассажира. Водителю фуры медицинская помощь не понадобилась. На месте ДТП работает полиция.