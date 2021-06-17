ИКАО представит предварительный доклад о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске 23 июня

Как отмечается в пресс-релизе на сайте организации, Белоруссия и Польша уже предоставили некоторые сведения, запросы также отправлены в Грецию и Литву (рейс следовал из Афин в Вильнюс), Ирландию (откуда авиакомпания) и Швейцарию. На последнюю страну указывали как на источник неподтвердившегося сообщения о бомбе диспетчеры минского аэропорта. Окончательный отчет обещают представить к сентябрю.

После перехвата истребителем и посадки лайнера в Минске 23-го мая с борта сняли оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницу, россиянку Софию Сапегу. Обоих арестовали. ЕС назвали произошедшее актом воздушного пиратства.