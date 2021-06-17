Основатель глобального онлайн-порносервиса OnlyFans украинец Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером

Об этом пишет издание Forbes. По его подсчетам, состояние бизнесмена приближается уже к двум миллиардам – его резком росту вслед за ростом аудитории OnlyFans поспособствовала домашняя самоизоляция миллионов людей по всему миру из-за пандемии коронавируса.

Бизнес-модель сайта состоит в том, что желающие заработать юноши и девушки регистрируются и закачивают видео. Другие пользователи могут покупать как доступ ко всем записям интересующего их человека за ежемесячную подписку, так и отдельные файлы – в любом случае, OnlyFans берет свою комиссию. Помимо порномоделей, сайтом пользуются также музыканты, фитнес-тренеры и другие.