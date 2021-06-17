В Петербурге арестовали обоих мужчин, избивших подростка в ночь на вторник из-за сережки в ухе

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Арсену Багандову и Руслану Бедоеву вменяют статью «Хулиганство вооруженной группой», им грозит до 7 лет. По данным следствия они, решив из-за сережки, что 16-летний мальчик перед ними – гей – повалили его на землю и нанесли не менее 20 ударов по голове.

У юноши диагностировали отслоение сетчатки, он может ослепнуть. Сестра пострадавшего писала в соцсети «ВКонтакте», что вскоре после подачи заявления в СК ей перезвонила оттуда женщина, представившаяся Александрой Кадыровой и сказала, что нападавших отпустят.