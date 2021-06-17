Комитет здравоохранения Петербурга закрыл чат с журналистами в вотсапе после вопросов о заболеваемости коронавирусом

Вопрос о ежесуточных показателях госпитализации задала корреспондент РБК-Петербург. К ней присоединились работники других СМИ. Представители мэрии сначала отмолчались, а вскоре изменили настройки чата так, чтобы писать в него могли только они сами.

Несколько часов спустя пресс-служба Смольного пояснила, что просто перенесла общение с прессой на другие площадки – не пояснив, какие именно и почему.