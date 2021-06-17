Третий регион России ввел обязательную вакцинацию от коронавируса определенных групп граждан

Теперь эта мера действует и в Кемеровской области. К середине августа работодатели должны привить 60 процентов своих сотрудников в сфере торговли, услуг и общественного питания.

Ранее аналогичные постановления на фоне резкого всплеска заболеваемости и низких темпов вакцинации подписали главные санитарные врачи Москвы и Московской области.