Президенты России и США на саммите в Женеве договорились о возвращении послов и обменялись подарками

Джо Байден вручил Владимиру Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона, а тот ему – письменный набор хохломы.

Также по данным российского МИДа, посланник Анатолий Антонов может вернуться в Вашингтон уже до конца июня. Его отозвали для консультаций в Москву в марте, после того как Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста, считает ли Путина убийцей. Вскоре Москва рекомендовала Вашингтону сделать то же самое. Вчера в Женеве Путин сказал журналистам, что Байден объяснился по поводу той реплики, и его устроил ответ американского коллеги.