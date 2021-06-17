Суд присяжных в США признал россиянина Олега Кошкина виновным в киберпреступлениях

Он признал вину, ему грозит до 15 лет. Кошкин до этого жил в Эстонии, но задержали его в сентябре 2019-го в Калифорнии. Он проходит по делу другого россиянина, Петра Левашова, который также признал себя виновным в компьютерном мошенничестве. Им вменяют то, что они содержали крупную сеть ботов (вредоносных программ) Kelihos, которая использовалась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров.

Приговор Кошкину, как ожидается, огласят 20-го сентября.