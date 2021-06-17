Госдума приняла закон, который повышает возраст владения оружием с 18 лет до 21 года

Он не коснется граждан, которые прошли или проходят военную службу. С 18-ти оружие смогут покупать также представители коренных малых народов, которые занимаются «традиционными промыслами в местах традиционного проживания».

Поправки приняли после массовой стрельбы в казанской гимназии в начале мая, где 19-летний бывший ученик из легально купленного ружья убил 9 человек и ранил больше 20. Он арестован, ему грозит до пожизненного.