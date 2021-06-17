Италия разгромила Швейцарию и гарантировала себе выход в плей-офф Чемпионата Европы по футболу

Матч в Риме закончился со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Мануэль Локателли (26-я и 52-я минуты) и Чиро Иммобиле (89-я). Итальянцы теперь занимают первое место в своей группе с 6 очками. Также в среду команда Уэльса обыграла Турцию в Баку со счетом 2:0 – на этом матче присутствовали турецкий и азербайджанский президенты. А в Санкт-Петербурге Россия со счетом 1:0 выиграла у Финляндии.

В четверг наши соперники по группе В – сборные Дании и Бельгии – сыграют в Копенгагене.