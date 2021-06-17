В первую очередь привиться должны те, чья рабочая среда предполагает наличие большого количества людей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Исключение составят те, у кого есть противопоказания к прививке, подтвержденные врачами, добавил Андрей Воробьев.
Власти Подмосковья объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей
В первую очередь привиться должны те, чья рабочая среда предполагает наличие большого количества людей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал губернатор Андрей Воробьев.