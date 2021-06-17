Новые коронавирусные ограничения начали действовать сегодня в Петербурге

Их ввели в ответ на рост числа пациентов с КОВИД-19.

Противовирусные меры, которые ввёл Смольный, коснулись в первую очередь бизнеса. Сегодня прекращают работу фуд-корты и развлекательные объекты в торговых центрах, предприятия на островках в супермаркетах и детские комнаты. Кинотеатрам снова запретили продавать больше половины билетов на сеансах, ранее действовало более мягкое ограничение. Также в городе ввели ограничение для культурных и зрелищных мероприятий. Организаторам нельзя собирать более трёх тысяч человек.

Тем временем два матча футбольного чемпионата Европы, которые прошли в Петербурге, посетили около 25 тысяч зрителей каждый. При этом судя по фотографиям, лишь немногие зрители носили маски. Впрочем, новые ограничения коснулись и чемпионата. В фан-зонах больше не будут продавать еду, но продолжат торговать напитками.

Последние дни официальные данные о количестве новых петербуржцев с коронавирусом повторяют цифры весеннего подъёма заболеваемости. Специалисты прогнозируют, что рост числа больных продолжится до середины июля.