Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности по итогам саммита в Женеве.

Владимир Путин и Джо Байден подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным, сказано в заявлении, выпущенном по итогам саммита в Женеве. В ходе переговоров удалось добиться достижения соглашения по ряду важных вопросов. В частности, стороны договорились вернуть своих послов в Москву и Вашингтон, а по заключенным в тюрьмах россиянам и американцам могут быть найдены определенные компромиссы, стороны проведут соответствующую работу, заявил Владимир Путин по итогам встречи с Джо Байденом. Затронул российский лидер и вопрос о ведущем российском оппозиционном политике Алексее Навальном. И сказал, что он исходит из того, что Навальный сознательно шел на то, чтобы быть задержанным и сделал то, что хотел. В заключении Владимир Путин подчеркнул, что Россия ведет себя абсолютно адекватно возникающим угрозам.

В Женеве перед встречей президентов России и США появились три плаката в поддержку Алексея Навального. Их авторы напоминают о том, что оппозиционный политик был отравлен и до сих пор в России по этому поводу не проводится расследование.