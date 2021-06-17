Сборная Италии первой на чемпионате Европы вышла в плей-офф турнира

Накануне в Риме итальянцы разгромили команду Швейцарии со счетом 3:0. Дубль оформил полузащитник хозяев Мануэль Локателли, к концу второго тайма третий гол забил нападающий Чиро Иммобиле. Ранее в Баку Уэльс победил Турцию 2:0, а россияне обыграли финнов в матче в Санкт-Петербурге 1:0.

Три матча сыграют участники чемпионата Европы по футболу. В Копенгагене встречаются соперники сборной России – команды Дании и Бельгии.

Бельгийцы начали турнир как и положено фаворитам, уверенно и спокойно. Даже не играя на максимуме, они разгромили сборную России 3-0. Датчане свой матч неожиданно проиграли, уступив финнам 0-1. При этом датская команда не забила пенальти и нанесла по воротам соперников почти 30 ударов. Ее истинные возможности станут очевидны именно сегодня. Сборная Украины сыграет с Северной Македонией. Украинцы после первого тура получили хорошую прессу но не получили очков в матче с Голландией. Северная Македония тоже проиграла Австрии. Для обеих команд это — последний шанс остаться в гонке за право выйти в плей-офф. Нидерланды и Австрия, по сути, разыграют путевку в плей-офф. По три очка они уже набрали и победа гарантирует им продолжение борьбы за медали.



Матч Чемпионата Европы между командами Дании и Бельгии начнется в 19 часов. Его покажет канал Россия. На Матч ТВ две трансляции. В 16 часов – Северная Македония – Украина и в 22 часа Нидерланды – Австрия.