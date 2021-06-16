Znak: В нескольких российских регионах силовики начали вести самостоятельную политическую игру

В нескольких российских регионах силовики начали вести самостоятельную политическую игру, пишет интернет-издание Znak.com. За последний месяц сотрудники МВД, СК или ФСБ провели обыски или возбудили дела против высокопоставленных чиновников на Урале, в Свердловской и Челябинской областях, а также в Оренбургской области. По словам источников издания, это стало неожиданностью для губернаторов. Причем под удар могут попасть даже те главы, которые недавно получили поддержку Владимира Путина. В условиях давления силовиков в администрациях глав регионов говорят, что пока не понимают, как теперь организовывать кампанию по выборам в Госдуму. Официально ситуацию в регионах не комментировали.