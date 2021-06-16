ЕСПЧ присвоил приоритетный порядок жалобам «Радио Свобода» и журнала The New Times

СМИ оспаривают крупные штрафы по закону об иностранных агентах. Ранее суд в Москве признал «Радио Свобода» виновной в серии нарушений в связи с тем, что в материалах СМИ отсутствует маркировка об иностранном агенте. The New Times оспаривает штраф в 22 млн рублей по статье о несвоевременном предоставлении сведений об иностранном финансировании. Страсбургский суд, как передает агентство «Интерфакс» объединил две жалобы в одно дело и дал Генеральной прокуратуре России как представителю страны в ЕСПЧ срок до 2 октября, чтобы ознакомиться с материалами и представить свою правовую позицию. Российские власти считают «Радио Свобода» иностранным агентом.

