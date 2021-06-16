Германия из-за скандала выводит из Литвы мотопехотный взвод в полном составе

В министерстве обороны заверили, что проведут расследование. Журнал Der Spiegel написал, что из состава миссии НАТО в Литве было отозвано четыре немецких солдата из-за грубых провинностей в ходе армейской вечеринки. Ведется расследование по подозрению в совершении таких преступлений, как сексуальное насилие, оскорбления с предположительно расистской подоплекой, сексуальное принуждение и выходки экстремистского характера. По данным следствия, в ходе вечеринки, некоторые солдаты вели себя так шумно, что гостиничному персоналу пришлось вызвать немецкую военную полицию.

