Эстония обвинила российские самолеты в нарушении границ республики

В Таллине говорят, что два истребителя Су-35 накануне вошли без разрешения в воздушное пространство страны в районе острова Хийумаа на западе страны. Они находились там не больше минуты. Представитель вооруженных сил Эстонии отметил, что это уже четвертый случай нарушения со стороны России в этом году. В свою очередь в российском министерстве обороны ответили, что их истребители не отклонялись от маршрута и грани других стран не нарушали.