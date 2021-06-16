Эстония обвинила российские самолеты в нарушении границ республики

В Таллине говорят, что два истребителя Су-35 накануне вошли без разрешения в воздушное пространство страны в районе острова Хийумаа на западе страны. Они находились там не больше минуты. Представитель вооруженных сил Эстонии отметил, что это уже четвертый случай нарушения со стороны России в этом году. В свою очередь в российском министерстве обороны ответили, что их истребители не отклонялись от маршрута и грани других стран не нарушали.
2021-06-16T23:07:24+03:00
2021-06-16T23:07:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 16 июня 2021
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