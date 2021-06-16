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22:05, 16 июня 2021

Reuters: Вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе может быть отложен до сентября или даже до конца года

Разработчики пропустили крайний срок для представления необходимых для рассмотрения данных, это должно было произойти 10 июня, сообщили агентству Reuters два человека, знакомых с этим вопросом. По словам одного из источников в правительстве Германии, в случае, если информацию о клинических испытаниях не предоставлены вовремя, ЕС откладывает одобрение вакцины как минимум на 2,5 месяца, а возможно и на значительно больший срок.

Ранее ожидалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам завершит исследование российской вакцины и вынесет решение в мае или июне. В тоже время глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал в интервью РБК, что специалисты ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным средствам уже прислали фонду часть своих выводов после приезда в Россию в рамках проверки вакцины и там есть рекомендации, но пока нет никаких критических рисков или замечаний.

Вакцину «Спутник V» разработал российский Центр имени Гамалеи.


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