Президенты России и США обсудили проблемы двусторонних отношений в Женеве

Переговоры, как в узком, таки в расширенном формате длились около 4,5 часов. Как говорится в итоговом заявлении, оба руководителя договорились о диалоге по вопросу о стратегической стабильности. Кроме того, на встрече поднимался вопрос о ситуации с правами человека и Алексее Навальном. Владимир Путин сказал, что оппозиционный политик, по его мнению, сам виноват в том, что оказался в заключении.

В свою очередь президент США Джо Байден вновь напомнил, что для России будет иметь разрушительные последствия смерть Навального в заключении. Также американский руководитель сказал, что призвал Путина освободить инвестора Майкла Калви, который остается в Москве под запретом определенных действий.

Калви обвиняется в мошенничестве по делу о растрате денег банка «Восточный». Американский инвестор вины не признает и считает уголовное преследование заказным из-за корпоративного конфликта в банке.

Кроме того, президенты договорились, что послы обеих стран вернутся к работе в Москве и Вашингтоне. В российском МИДе сказали, что Анатолий Антонов может приступить к своим обязанностям уже до конца месяца.