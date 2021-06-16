Следователи вызвали на допрос трех редакторов интернет-издания Doxa

Ранее они не фигурировали в деле, отмечает сторона защиты.

Еще одному редактору вручить повестку представители СК пока не смогли. Всех их ждут в ведомстве уже завтра.

Ранее против четырех редакторов Doxa Аллы Гутниковой, Армена Арамяна, Владимира Метелкина и Наталии Тышкевич возбудили дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Поводом послужил ролик с призывом прекратить давление на студентов из-за их политических взглядов. Всем четырем избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Они вину не признают.