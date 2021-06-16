Новые санкции США в отношении России, по мнению Владимира Путина, будут означать очередную упущенную возможность

Президент считает, что Москве и Вашингтону бессмысленно пугать друг друга. Он уверен, что в Соединенных штатах есть и противники, и сторонники улучшения отношений с Россией. Путин также сказал, что его устроили объяснения Джо Байдена по поводу резких высказываний главы Белого дома в адрес его российского коллеги.