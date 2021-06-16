Госдума одобрила запрет на демонстрацию изображений и выступлений нацистов

Соответствующий законопроект нижняя палата приняла в третьем, окончательном чтении. Исключение будет сделано для демонстрации изображений и выступлений военных преступников, которая направлена на формирование негативного отношения к нацистской идеологии и не несет признаков пропаганды или оправдания нацизма, говорится в документе.
2021-06-16T21:02:31+03:00
2021-06-16T21:02:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 16 июня 2021
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