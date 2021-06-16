Президент США Джо Байден считает, что выполнил то, ради чего приехал на саммит с Владимиром Путиным

В частности, по словам главы Белого дома, были определены сферы, по которым обе страны могут работать, чтобы продвигать наш общий интерес и принести пользу миру. Кроме того, президент США смог общаться напрямую с российским коллегой, и, наконец, он четко выразил приоритеты.

Об этом Байден сказал по итогам переговоров в Женеве.

Также Байден вновь напомнил о разрушительных последствиях для России в случае гибели политика Алексея Навального в заключении. Об этом президент США говорил также еще до проведения саммита.