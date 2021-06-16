Власти Московской области говорят, что вакцинация от коронавируса в регионе остается добровольной

По словам губернатора Андрея Воробьева, постановление главного санитарного врача Подмосковья об обязательной прививке коснется только тех, кому приходится взаимодействовать с людьми. Это работники сферы торговли и услуг, общественного транспорта, госслужащие. Воробьев подчеркнул, что те, кто отказывается от вакцины, находится в группе риска. Ранее власти Москвы и области обязали компании и организации, которые работают в этих сферах, вакцинировать не менее 60% персонала.
2021-06-16T20:02:39+03:00
2021-06-16T20:02:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 16 июня 2021
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