Власти Московской области говорят, что вакцинация от коронавируса в регионе остается добровольной

По словам губернатора Андрея Воробьева, постановление главного санитарного врача Подмосковья об обязательной прививке коснется только тех, кому приходится взаимодействовать с людьми. Это работники сферы торговли и услуг, общественного транспорта, госслужащие. Воробьев подчеркнул, что те, кто отказывается от вакцины, находится в группе риска. Ранее власти Москвы и области обязали компании и организации, которые работают в этих сферах, вакцинировать не менее 60% персонала.