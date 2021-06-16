Россия может вернуть своего посла в Вашингтон до конца месяца

Этого не исключают в МИДе. Точной даты ни во внешнеполитическом ведомстве ни сам глава дипмиссии Анатолий Антонов пока не называют. О договоренности вернуть обоих послов, России и США, к работе объявил сегодня по итогам саммита с американским президентом российский руководитель Владимир Путин.

Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания главы Белого дома Джо Байдена в адрес Путина. В российском МИДе сказали, что рекомендовали послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций».