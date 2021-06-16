Немерюк заверил, что система портала mos.ru не допустит неточности в подаваемых сведениях о вакцинации

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр правительства Москвы Алексей Немерюк, система mos.ru не допустит неточности в подаваемых сведениях об обязательной вакцинации работников от коронавируса.

«Персональные данные никто никуда не распространяет. Та информация, которая заносится в медицинскую систему, хранится сугубо там и к ней имеет доступ ограниченное количество лиц. А в целом, та информация, которая не составляет ни врачебной тайны, не содержит персональных данных, может быть доступна ещё определенному кругу уполномоченных лиц», — сказал он.

В случае каких-либо ошибок или неточностей, А.Немерюк отметил, что будут разбираться индивидуально.

«С каждым случаем будем разбираться. Если вдруг информация не сразу попала, либо не совсем корректно дошла до электронного кабинета, если такие случаи будут или есть, то их будут исправлять», — сказал он.

А.Немерюк также заверил, что власти Москвы смогут проверить те данные, которые будут предоставлены на mos.ru относительно прохождения вакцинации от COVID-19.