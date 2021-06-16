Власти Москвы призывают не пользоваться детскими площадками в парках, а на скамейках соблюдать соцдистанцию

Об этом рассказал радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, в городских парках закрыли для использования детские площадки, но во дворах жилых домов они по-прежнему доступны.

«Детскими площадками нельзя пользоваться в парках. Где-то были перегибы на местах (о закрытых площадках во дворах). Сейчас во дворах их не перевязывают», — сказал А.Немерюк.

На вопрос, будут ли штрафовать за сидение на скамейках, министр правительства Москвы ответил: «На скамейках можно сидеть, соблюдая социальную дистанцию. За сидение на скамейке не должны штрафовать, конечно. <...> Действительно, огромное количество посетителей (в парках), и очень тяжело проконтролировать и обеспечить своевременную дезинфекцию поверхностей. Собственно говоря, они могут являться причиной передачи болезни от человека к человеку», — сказал Немерюк.

Ранее был опубликован указ мэра Москвы, что скамейки, установленные на территориях общегородского значения, исключены из списка городской инфраструктуры, которой запрещено пользоваться в столице 13-20 июня.