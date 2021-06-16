Противоэпидемические меры в столице до конца недели будут проанализированы – Немерюк

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк, необходимо проанализировать введенные из-за распространения коронавируса противоэпидемические меры до конца недели, чтобы решить, как действовать дальше.

«Давайте понаблюдаем до конца недели, и уже там будет видно, какие плоды все эти меры дают», — сказал он.

По словам А.Немерюка, ситуация эпидемиологическая в столице нехорошая. «Идет тренд по увеличению количества госпитализаций, и это нехорошая картина. В этой связи и были введены все ограничения и те, которые уже действуют. И сегодняшнее постановление Роспотребнадзора», — сказал он.

Так же он отметил, что к программе по вакцинации присоединились большое количество граждан.

«Вы видели и наших врачей, которые активно призывают вакцинироваться, и разных артистов. Мы запускали проект по стимулированию вакцинации людей более 60 лет, которые получали различные бонусные карты. Сейчас уже объявили розыгрыш пяти автомобилей (Renault Logan) раз в неделю среди тех, кто вакцинировался», — рассказал А.Немерюк.

Также он отметил, что в городе были отменены выпускные балы.