Немерюк: Сотрудники московских компаний, не менее 60%, должны будут предоставить информацию о вакцинации до 15 июля

Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Это будут не совсем списки. Дело в том, что есть большое количество информационных ресурсов, в которых предприниматели общаются с правительством Москвы. Никаких бумаг никуда носить будет не надо, но информацию о том, кто привился, кто получил по крайней мере первый компонент вакцины, будут предоставлять. Хотя у многих уже такие работники есть (вакцинированные). Второе – это 15 июля, и эта работа будет контролироваться с этой даты», — сказал он.

По словам А.Немерюка, 60% сотрудников компаний – это именно «контактные сферы, где человек, сотрудник сталкивается ежедневно с большим количеством посетителей». «Постановление Роспотребнадзора, которое было опубликовано на сайте ведомства, там есть вся информация, и там все сферы перечислены», — отметил он.