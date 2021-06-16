Немерюк: Данные о прививках в частных клиниках будут учтены системой контроля

Система контроля вакцинации от коронавируса в столице учтет данные о сотрудниках, которые сделают прививку как в государственных поликлиниках, так и в частных клиниках. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Когда вы делаете прививку или сдаёте анализа на антитела, вся информация попадает в электронную медицинскую карту. У вас в личном кабинете на портале mos.ru сразу эта информация отображается. Электронная карта сейчас есть почти у всех. И частные клиники тоже подключены к системе. И если вы вакцинируетесь в частной клинике, они эту информацию в систему вносит», — сказал он.

Ранее московские власти сообщили, что до 1 июля будет создана информационная система, которая позволит контролировать процесс достижения показателей вакцинации, установленных в постановлении главного санитарного врача столицы.