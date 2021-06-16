Литовский МИД вызвал к себе представителя российского посольства

В ведомстве объявили, что два военных самолета России вторглись накануне в воздушное пространство республики. Это произошло над Балтийским морем. Ранее с аналогичным обвинение выступили власти Эстонии. В министерстве обороны России настаивают, что их истребители находились над нейтральными водами и от маршрута не отклонялись.