Литовский МИД вызвал к себе представителя российского посольства

В ведомстве объявили, что два военных самолета России вторглись накануне в воздушное пространство республики. Это произошло над Балтийским морем. Ранее с аналогичным обвинение выступили власти Эстонии. В министерстве обороны России настаивают, что их истребители находились над нейтральными водами и от маршрута не отклонялись.
2021-06-16T19:31:27+03:00
2021-06-16T19:31:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2855926-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 16 июня 2021
Загрузка комментариев...