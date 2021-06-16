Путин заявил, что Навальный сознательно шел на то, чтобы его задержали

По его словам, Навальный сознательно нарушал закон, когда не отмечался в качестве условно осужденного.

Путин также заявил, что его американский коллега Джо Байден на переговорах затрагивал тему прав человека. Так он ответил на вопрос журналиста, обсуждалась ли на саммите ситуация вокруг блогера Алексея Навального.

«Президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации, — сказал Путин. — Да, мы говорили об этом по его инициативе»