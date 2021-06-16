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18:56, 16 июня 2021

Россия и США возвращают своих послов обратно в дипмиссии

Об этом сказал президент Владимир Путин. Сейчас он проводит пресс-конференцию по итогам саммита.

Выступление президента США Джо Байдена запланировано через полтора часа.

Москва отозвала своего посла весной на фоне обострения российско-американских отношений. Главе американской дипмиссии в Москве в свою очередь в российском МИДе рекомендовали также вернуться домой для консультаций. 

В Женеве завершились переговоры президентов России и США. Встреча длилась в общей сложности около 4,5 часов. Сначала Джо Байден и Владимир Путин общались в узком составе, потом саммит проходил в расширенном формате.

Источник в одной из делегаций сказал журналистам, что переговоры прошли вполне успешно. Об их результатах чуть позже должны по отдельности рассказать оба президента. Между тем уже после саммита Байден, садясь в машину, поднял большой палец вверх на вопрос журналистов о результатах.



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