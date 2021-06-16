Московские работодатели будут обязаны предоставить списки вакцинированных сотрудников через портал mos.ru

Бумажные сертификаты доказательством служить не будут, сказала сегодня вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Список сотрудников следует подать в первой половине июля, добавила она.

Сама проверка, по словам Раковой, будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Власти Москвы и Подмосковья объявили сегодня о том, что в регионах вводится обязательная вакцинация до 60% работников компаний в нескольких сферах, в первую очередь, торговли и услуг, ЖКХ, образования. В мэрии предупредили, что для нарушителей вводятся штрафы до 1 млн. рублей.