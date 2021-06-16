Эффективность вакцины «Спутник V» подтвердило исследование петербургских ученых из НИИ гриппа

Его промежуточные итоги ученые представили на специальном семинаре.

В наблюдательном независимом исследовании участвуют привитые горожане. Это мужчины и женщины разных возрастных групп. По промежуточным данным, до вакцинации у большинства из них не было антител, но уже после первой дозы у более чем 80 процентов участников исследования ученые зафиксировали выраженный иммунный ответ. На протяжении 70 дней наблюдения из 146 участников исследования, у которых был отрицательный результат теста, только у одного в ответ на двукратную вакцинацию, не появились антитела. Завершая свой доклад на семинаре, заместитель директора по научной работе НИИ гриппа Дарья Даниленко сравнила прививочные кампании в России и в Израиле. В этой стране полностью вакцинировали 60 процентов населения.

Свое исследование специалисты продолжат. Это наблюдение также позволит оценить насколько долго после вакцинации будет сохранятся иммунитет.

Планетарий №1 на Обводном канале сегодня сообщил, что десять дней будет бесплатно пропускать на показы по справке о вакцинации. Некоторые льготы там пообещали сохранить и после того как акция закончится.