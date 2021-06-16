Западные СМИ пишут об обострении ситуации с продовольствием в Северной Корее

Западные СМИ, ссылаясь на выступление главы КНДР и оценки экспертов, пишут об обострении ситуации с продовольствием в Северной Корее.

На пленуме ЦК Трудовой партии Ким Чен Ын назвал положение дел с обеспечением населения продуктами питания «напряженным», пишет издание Уолл-стрит джорнал. — В качестве причин, приведших к такому исходу, северокорейский лидер назвал материальный ущерб от прошлогоднего тайфуна, вынужденное введение карантинных мер и продолжающиеся санкции Запада. Два года назад, напоминает автор публикации, когда Северная Корея пережила страшную засуху, ее руководство обвинило в перебоях с продовольствием не природную катастрофу, а именно западные санкции.

Еще в апреле, пишет газета, глава Трудовой партии призвал страну готовиться к “ трудному походу” — определение, которое с 90—х годов у всех ассоциируется с массовым голодом, унёсшим жизни нескольких сотен тысяч человек. Ситуация усугубилась, как отметил на пленуме Ким Чен Ын, и тем, что страна не справилась с годовым планом по сбору урожая зерновых. По данным Сеульского Института развития, аналитического центра работающего при правительстве Южной Кореи, в текущем году КНДР может ощутить дефицит зерна в почти полтора миллиона тонн или четверть от потребляемого страной объема. По расчетам западных экспертов, за прошедший год ВВП КНДР на фоне санкций и пандемии сократился на 10 процентов, что является худшим показателем за последние 30 лет.

Торговля с Китаем, главной опорой Пхеньяна, к весне текущего года несколько улучшила ситуацию с продуктами питания, но не настолько, чтобы ее можно было сравнивать со временем до пандемии. И это притом, пишет газета, что Северная Корея, сегодня полностью изолировала себя от остального мира, и импорт из третьих стран, практически, сведен к нулю. Что же касается продукции, ввозимой из Китая, то, как отмечает обозреватель американского издания, она представлена,в основном, сельскохозяйственными — продукцией, сырьем и оборудованием, — что само по себе говорит о том, что страна, в первую очередь, нацелена на выживание в обострившихся условиях, заключает Уолл-стрит джорнал.

По сообщениям информагентств, Организация объединенных наций направит Пхеньяну гуманитарную помощь на сумму в шесть миллионов долларов. Средства поступят из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.