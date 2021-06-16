Правительство Японии запросило информацию у Китая об обстановке на АЭС «Тайшань» на юге страны в связи с сообщениями о возможном выбросе радиоактивных газов. Китайские власти факт утечки отрицали, — передает из Токио корреспондент ТАСС Василий Головнин.

Под международным давлением китайские власти все же признали, что в первом энергоблоке АЭС «Тайшань» произошло разрушение топливных стержней, однако , как утверждают в Пекине, угрозы экологии нет.

