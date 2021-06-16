В Женеве проходят переговоры президентов России и США

До начала встречи, во время протокольной съемки Путин и Байден обменялись рукопожатиями. Ожидается, что переговоры продлятся около пяти часов, после этого президенты дадут отдельные пресс-конференции. Подписание каких-либо документов не планируется.

Бывший посол России в США сенатор Владимир Лукин называет Байдена опытным политиком и переговорщиком

Лукин надеется, что встреча будет продуктивной.

Сам Джо Байден ранее заявил, что считает Путина умным, жестким и стоящим противником.

Журналист Михаил Фишман считает, что встреча президентов важна, прежде всего, для соблюдения формальностей. Реальной пользы она не принесет.

По мнению Фишмана, Байден предложил Путину встречу только из-за того, чтобы избежать рисков полномасштабной войны на востоке Украины.