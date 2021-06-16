В Москве и Подмосковье власти объявили об обязательной вакцинации

Данное решение затронет ряд категорий жителей столичного региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться драматически, обратил внимание на, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. В связи со сложившейся обстановкой градоначальник сообщил о том, что главный государственный санитарный врач Москве принял постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. Мэр подписал указ, определяющий механизм и порядок его реализации. По словам Сергея Собянина, работающие непосредственно в контакте с другими людьми в условиях эпидемии, обязаны следовать указанным правилам по прививкам. Массовая вакцинация должна пройти в Москве в кратчайшие сроки, заключил мэр Москвы. Обязательные прививки от коронавируса должны сделать работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, транспорта, в том числе такси. Строгим условием сделали вакцинацию 60% сотрудников коллективов указанных сфер. В Москве создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации. Об этом сказал «Эху» первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк.

Штраф за невыполнение требований об обязательной вакцинации от коронавируса 60% сотрудников составит до 1 миллиона рублей для юридических лиц и 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. Аналогичные меры приняты в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что руководителям предприятий необходимо организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников. Глава региона назвал сложной ситуацию с распространением COVID-19, сказал, что вирус непредсказуем и меняется.

Согласно принятым постановлениям, 15 июля жители Москвы и Московской области, подлежащие обязательной вакцинации, должны получить первую дозу вакцины «Спутника V», «Эпиваккороны», «Ковивак» или однокомпонентный препарат «Спутник лайт».

В Москве от коронавируса на данный момент привились более 1,8 миллионов человек.

Принятые главным санитарным врачом Москвы меры по вакцинации законны, юридически обусловлены и своевременны. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил председатель Общественного совета при МВД РФ, доктор юридических наук Анатолий Кучерена.

«В первую очередь, каждый из нас должен осознавать, что его права не должны ущемлять права других граждан, а тем более создавать угрозу их жизни и здоровью. И конечно, люди, которые работают в сфере торговли и услуг, должны осознавать, что их выбор работы связан с контактами с большим количеством людей, и они не должны им навредить. Это как в ситуации с врачами, которые должны мыть руки перед операцией, или с военнослужащими, которые должны надевать противогаз, нравится им это или нет. В текущей ситуации решение главного санитарного врача безусловно оправданное и актуальное. Решение главного врача направлено на то, чтобы работодатели стимулировали сотрудников, работающих в сфере торговли и услуг, вакцинироваться», — сказал Анатолий Кучерена.

Работодатели по закону не могут обязать сотрудника вакцинироваться от коронавируса или уволить человека за отказ делать прививку, — завил ТАСС сенатор, зампред комитета по социальной политики Совета Федерации Валерий Рязанский. По его словам, суды, как правило, в таких ситуациях принимают решения в пользу граждан.

Советник Всемирной организации здравоохранения, доктор биологических наук , вирусолог Константин Чумаков полагает, что людей не следует принуждать делать прививки – необходимо объяснять важность вакцинации.

В Кремле подчеркивают, что никакой обязательной вакцинации от коронавируса нет, — об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сам президент в конце мая говорил о том, что люди должны прививаться только по своей воле, но их необходимо убеждать делать прививки.

В России, по словам Путина, созданы все условия для вакцинации, а прививка надежная и безопасная

Руководитель программ «Внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников не одобряет принуждение к вакцинации и считает, что многие россияне окажутся в безвыходной ситуации. Такое мнение Андрей Колесников высказал в эфире «Эха».

По мнению Андрея Колесникова, россияне не хотят вакцинироваться из-за полного недоверия к государству в вопросах, напрямую касающихся граждан.