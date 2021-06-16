Московские чиновники начнут с середины июля проверять выполнение требований об обязательной вакцинации сотрудников

В мэрии меньше часа назад объявили, что для нарушителей вводятся штрафы – до 1 млн. рублей, передает агентство ТАСС.

При этом в контрольном управлении города пообещали, что инспекторы будут внимательно относиться к каждому случаю, так как возможны технические ошибки при передаче данных.

Об обязательной вакцинации работников ряда отраслей сегодня объявили не столько столичные, но и подмосковные власти. Требование касается торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов.

Вакцинации в Москве подлежат более 2 миллионов работников, сказала вице-мэр Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в столице ухудшается. Больничные койки для заболевших могут закончиться при нынешнем положении дел через 2-3 недели.

Число заразившихся за пару недель, по словам Раковой, выросло в два раза. Вице-мэр также добавила, что требование об обязательной вакцинации 60% сотрудников не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение, делать ли ему прививку.