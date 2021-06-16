Власти Китая сообщили в МАГАТЭ о проблемах, возникших при эксплуатации атомной электростанции Тайшань

Выброса радиации не произошло, а угрозы окружающей среде нет – говорится в сообщении, распространенном МАГАТЭ – сама станция находится в нормальном состоянии, никаких угроз эксплуатации нет. Как следует из заявления организации, в первом энергоблоке АЭС произошло незначительное повреждение топливного стержня, которое и вызвало повышение радиационного уровня. Ранее, о «неминуемой радиологической угрозе» сообщила французская компания «Фраматом», которая частично владеет станцией и участвует в ее эксплуатации.

РИА цитирует письмо, которая компания направила в министерство энергетики США, запросив разрешение на передачу китайской стороне материалов, которые могут помочь в восстановлении нормальной работы станции. По информации компании китайские власти повысили допустимый уровень радиации, чтобы продолжить эксплуатацию.

Китайские власти уверяют, что повреждено только пять топливных стержней из 60 тысяч, что не выходит за пределы допустимого.