Первый раунд переговоров российского и американского президентов завершился в Женеве

Владимир Путин и Джо Байден обсуждали вопросы двусторонних отношений в узком составе на протяжении двух часов, отметили в российской делегации. Сейчас объявлен перерыв. Потом ожидается встреча в расширенном составе.

Перед саммитом организатор переговоров, президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал, чтобы беседа двух лидеров стала результативной.

Глава МИД Швейцарии накануне заверил, что они готовы оказать поддержку в обмене заключёнными между Россией и США, если такие договорённости будут достигнуты