Московские власти вводят штрафы для бизнеса за невыполнение требований о вакцинации сотрудников

Они составят до 1 млн. рублей, сказали агентству ТАСС в мэрии. Там основывают свое решение на статьях КоАП России и Москвы.

Обязательную вакцинацию от коронавируса вводят в Москве и области. Новые правила коснутся работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ, энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси), говорится в постановлениях столичного и подмосковного главных санитарных врачей. Власти рассчитывают, что работодатели привьют от инфекции около 60% сотрудников, сказал «Эху» первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк.

Немерюк отметил, что до конца недели сохраняются все действующие ограничения. Более жёстких мер вводить пока не планируется.

Между тем в Кремле сегодня сказали, что ни о какой обязательной вакцинации от коронавируса в России речи не идёт. Ранее там заверяли, что власти не обсуждают подобный вопрос.

