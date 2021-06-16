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16:32, 16 июня 2021

Фонд, который связывают с Евгением Пригожиным, требует признать иноагентом главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова

Фонд, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, требует признать иностранным агентом главного редактора интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова.

Как пишет «Новая газета», в обращении главы фонда Максима Шугалея говорится, что журналист участвовал в учебных программах за границей, а ему самому недавно назначали административный арест по обвинению в призывах к участию в несогласованных акциях.

Кроме того Шугалей считает одним из оснований для признания главреда «Медиазоны» иностранным агентом грант от организации, которая была также признана иностранным агентом. Накануне стало известно, что фонд потребовал признать иностранным агентом само интернет-издание.


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