Московские власти разрешили горожанам сидеть на скамейках в парках

Указ мэра, который появился сегодня в блоге Сергея Собянина, вносит изменения в список городской инфраструктуры, которой запрещено пользоваться до конца недели. Ранее в столичной администрации предупредили, что не будут работать «объекты отдыха и развлечений» в городских парках и на природных территориях.

Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок. Также запрещалось использование беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать посетители. За нарушения полагается штраф до 4 тысяч рублей.