Посетители смогут попасть на книжный фестиваль «Красная площадь» по сеансам при наличии масок и перчаток

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя оргкомитета по подготовке фестиваля Владимир Григорьев.

«[Будут пускать] по сеансам ограниченное число посетителей со всеми мерами предосторожности, связанными с санитарно-эпидемиологической обстановкой, маски и перчатки. Фестиваль пройдет в четыре дня, начинаться будет в 10 утра, заканчиваться в 10 вечера, на фестивале будет около 500 мероприятий. На фестивале будет главная сцена, которая будет отдана музыкальным коллективам, театральным коллективам, ведущим поэтам и прозаикам. С программой которыми можно ознакомиться на сайте фестиваля «Красная площадь», там же легко зарегистрироваться и получить бесплатный билет на какой-либо из сеансов», — сказал он.

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в центре Москвы с 17 по 20 июня.