Z Архив новостей новости
5 0 6 0
16:05, 16 июня 2021

Число новых больных коронавирусом в Петербурге повторяет показатели весеннего подъёма заболеваемости

За последние сутки медики выявили 927 случаев инфекции.

Количество новых пациентов, которые получили положительный тест на КОВИД-19 в последние сутки, стало самым большим за последние три месяца. Ранее 927 случаев регистрировали в середине марта. Общее число погибших от инфекции в Петербурге превысило 15 тысяч человек. Учёные прогнозируют, что в ближайшее время количество больных будет только расти.

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров сообщил порталу «МР7», что очередной пик эпидемии нужно ждать с конца июня до середины июля. В этот период количество пациентов с коронавирусом в России значительно превысит полмиллиона человек, что даже выше январского пика. Затем пандемия пойдёт на спад, и к началу августа ежедневный прирост составит половину от пиковых значений, уверен учёный.

Ранее горожане сообщали об очередях из карет скорой помощи перед городскими стационарами. Пациентам приходилось ждать приёма по несколько часов.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди «Они не желают оказаться на линии огня и не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом»..

5 105 6 24949 09.06
8читать ;смотреть
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 140 6 22148 12.06
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 29 6 5352 09:18
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 134 6 26828 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 32 6 6371 13.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Отбросьте «выученную беспомощность»! Выборов — даже таких, какие они сейчас, — власть реально боится. И именно потому старается создать у граждан ощущение «выученной беспомощности», убеждая их, что все предрешено. Но предрешено — не все…

5 29 6 5967 07:59
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 76 6 16280 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 78 6 16495 15.06
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 131 6 30738 14.06
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Народ готов умирать от бациллы, от бактерии, от вируса и уменьшаться, ломать свою экономику и превращать свою страну в пустыню, потому что он не верит власти. А это значит, что это неверие является причиной государственного распада…

5 31 6 7491 15.06
#слушать 37:20 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Карина Орлова журналист

Предположительные итоги встречи Байдена и Путина Договорятся о стратегических вооружениях. Вряд ли даже по климату, потому что тут Россия ничего сделать не может ввиду своей чудовищной отсталости. Вот и все, собственно…

5 160 6 39279 15.06
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Кому мешают коммунисты К сожалению, хорошее быстро забывается. И в бурные годы политических и экономических преобразований всем было как-то не до размышлений и анализа. Поэтому очень быстро забыли о миллионах честных и преданных коммунистов…

5 38 6 9533 14.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 346 6 88476 15.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Накануне финской бани Футбольная Россия застыла в ожидании. Она смотрит на поле и не уверена в победе. Нет огня в ее душе…

5 60 6 15934 10:47
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Оруэлл отдыхает Когда слушаю все эти евростенания о тоталитарных режимах, хакерах, которые жить не дают цивилизованным, то хочется спросить: вы серьезно?..

5 172 6 48341 10.06
Новости

Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии в аэропорту Женеву Об этом пишет местная пресса, ссылаясь на мэра города. Издание «Трибьюн де Женев» отметило, что руководители города готовились к встрече у трапа самолета…

5 43 6 12195

Популярное за неделю

Новости

Супруга политика Алексея Навального Юлия пожаловалась на то, что ей не разрешают длительные свидания с мужем Она попросила президента разрешить родственникам оппозиционера встречи с осужденным, как и у остальных заключенных

5 13 6 32163
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Посмотрите, как Макрон сразу заговорил, как приосанился, улыбается. Периодически получать по мордасам президентам очень полезно. Это может их вернуть немножко в реальность…

5 29 6 87363 09.06
#слушать 53:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 28 6 5083 06:13
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Заявление редакции «Эха Москвы» Лишение телеканала «Дождь» аккредитации при Президенте РФ вызывает недоумение и возмущение…

5 236 6 121033 14.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 52 6 82229 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9151892
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4938700

Сегодня в эфире