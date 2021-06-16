Число новых больных коронавирусом в Петербурге повторяет показатели весеннего подъёма заболеваемости

За последние сутки медики выявили 927 случаев инфекции.

Количество новых пациентов, которые получили положительный тест на КОВИД-19 в последние сутки, стало самым большим за последние три месяца. Ранее 927 случаев регистрировали в середине марта. Общее число погибших от инфекции в Петербурге превысило 15 тысяч человек. Учёные прогнозируют, что в ближайшее время количество больных будет только расти.

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров сообщил порталу «МР7», что очередной пик эпидемии нужно ждать с конца июня до середины июля. В этот период количество пациентов с коронавирусом в России значительно превысит полмиллиона человек, что даже выше январского пика. Затем пандемия пойдёт на спад, и к началу августа ежедневный прирост составит половину от пиковых значений, уверен учёный.

Ранее горожане сообщали об очередях из карет скорой помощи перед городскими стационарами. Пациентам приходилось ждать приёма по несколько часов.