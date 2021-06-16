Москва и Московская область объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан — торговли, и сферы услуг. За два месяца должны быть привиты не менее 60% работников.

Мэр Москвы Сергей Собянин называет драматичной ситуацию с коронавирусом в столице. По официальным данным, за сутки в Москве выявлено более 5700 новых случаев. Умерли 75 человек, это максимум с конца января.

